Zu schnell: Fahranfänger baut Unfall bei Hausen

Am Sonntag ist es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten zwischen Waldstetten und Hausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger mit seinem blauen BMW auf der Kreisstraße von Waldstetten in Fahrtrichtung Hausen unterwegs. Ihm entgegen kam ein 34-Jähriger mit einem grauen Ford. Kurz vor der Ortseinfahrt Hausen verlor der 18-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte der Wagen des 34-Jährigen frontal mit dem des 18-Jährigen. Bei beiden Pkw lösten die Airbags aus. Sowohl der BMW-Fahrer als auch dessen drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Ford-Fahrer wurde infolge des Unfalls schwerer verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf insgesamt 28.000 Euro geschätzt und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem fuhr der 18-Jährige nach dem Zusammenstoß gegen ein Scheunentor, welches ebenfalls beschädigt wurde. Durch die Polizeiinspektion Günzburg wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 18-Jährigen eingeleitet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war für Verkehrsmaßnahmen die Feuerwehr Waldstetten im Einsatz. (AZ)

