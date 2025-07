Kreisstraße zwischen Ebershausen und Hairenbuch muss eine Woche gesperrt werden

Im Bereich zwischen Ebershausen und Hairenbuch wurde ein Schaden an einer Entwässerungsleitung festgestellt, die die Kreisstraße GZ13 quert. Durch den Defekt tritt laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach Wasser in die Frostschutzschicht der Straße ein, wodurch zusätzlich ein Schaden an der Fahrbahn entstanden ist.

Kreisstraße GZ13 zwischen Ebershausen und Hairenbuch: Vollsperrung wegen Entwässerungsleitungsschaden

Um die Schadstelle zu beseitigen, muss die Kreisstraße zwischen Ebershausen und Hairenbuch von Montag, 4. August, bis voraussichtlich Freitag, 8. August, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird ab Waltenhausen über die Talstraße nach Krumbach und weiter über die Bundesstraße B300 nach Ebershausen umgeleitet. In der Gegenrichtung gilt dieselbe Streckenführung. Eine entsprechende Umleitung ist für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert. Die Straßenbaubehörde bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen sowie um Beachtung der ausgeschilderten Verkehrsführung und der damit verbundenen Verkehrssicherungsmaßnahmen. (AZ)