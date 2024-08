Vom Finanzvorstand zum Buchautor: Hans-Dieter Srownal beleuchtet Johannes

Hans-Dieter Srownal denkt an sein Volkswirtschaftsstudium, damals in München Anfang der 1970er-Jahre. Volkswirtschaft: Mit Blick auf dieses Fach ist es wohl keine Überraschung, dass viele Srownal mit Zahlen, Daten und klaren Fakten verbinden. Zumal Srownal viele Jahre Finanzvorstand des Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werks war. Doch als Srownal über den Evangelisten Johannes spricht, ahnt man eine ganz andere Dimension seiner Persönlichkeit. Über Johannes hat er in jahrelanger Arbeit ein 280 Seiten umfassendes Buch verfasst. Warum? Als Srownal seine Beweggründe erklärt, wird sichtbar, mit wie viel Begeisterung und Kenntnis gleichermaßen er sich in diese Thematik vertieft hat.

