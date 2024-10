Die Waldheimer Friedenskapelle steht für Gedenken und Neuanfang im Schatten der Kriege

In Frieden zu leben, ist für uns Europäer schon fast selbstverständlich geworden. An den Balkankrieg, der vor mehr als 30 Jahren ausbrach, erinnern sich nur noch wenige. Höchstens die Nachrichten über die Greuel des Ukrainekrieges können den Eindruck beeinträchtigen, dass für uns Krieg weit weg zu sein scheint. Die Friedenskapelle, die 1974 bei Waldheim am Rande des einstmals zum Training von gezielten Bombenabwürfen genutzten Geländes erbaut wurde, erinnert an die Millionen Opfer der Weltkriege.

