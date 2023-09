Autospiegel abgefahren: Autofahrer begeht auf B16 Fahrerflucht

Zwei Autos kommen sich auf der B16 bei Heubelsburg zu Nahe, die Außenspiegel werden abgerissen. Ein Fahrer begeht Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmittag gegen 13.10 Uhr ist ein Fahrzeugführer mit seinem Wagen die Bundesstraße B 16 von Ellzee kommend in Richtung Ichenhausen gefahren. Auf Höhe von Heubelsburg kam ihm laut Polizeibericht ein Pkw entgegen, welcher zu weit links fuhr und auf die Gegenfahrbahn kam. Es kollidierten die beiden Außenspiegel. Beim entgegenkommenden Pkw handelte es sich um einen Oberklassen-SUV der Marke Lexus, welcher nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Krumbach fortsetzte. Am anderen Fahrzeug entstand bei dem Zusammenstoß 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)