AWO Krumbach und Sabine Schmidberger veranstalten Ferienprogramm

Sabine Schmidberger vom Naturlandhof Schmidberger in Waltenhausen bereitete für die 16 Mädels ein Suchspiel im Wald vor. Hier wuchsen auf einmal Kokosnüsse, „Flaschenbäume“, „Hammerpflanzen“, „Dosensträucher“, … . Damit die Wald-Modenschau für die Eltern und Großeltern am Ende des Programms stattfinden konnte, wurde als Erstes der Laufsteg präpariert. Kreativ gingen die Mädels ans Werk, als sie bunte Haarkränze aus Efeu, Farn, Gräsern und Blumen fertigten. Es entstanden wunderschöne Exemplare. Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, durften sich die Girls beim Schminken mit Naturfarben, die sie selbst aus reinen Naturmaterialien herstellten. Nun noch ein passendes Outfit aus der Kleiderkiste gewählt und fertig "gestylt" waren die Models für die Waldmodenschau. Als Abschluss eines richtigen tollen, kreativen und entspannten Vormittags, präsentierten sich die Waldfeen, optisch und sogar musikalisch vor ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Sabine Schmidberger vom Naturlandhof Schmidberger und Ilka Strobel von der AWO in Krumbach bedanken sich bei allen Teilnehmerinnen für diesen tollen Vormittag.

