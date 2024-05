Brennender Rasenmäher in Waltenhausen: 500 Euro Sachschaden

Ein Rasenmäher find am Dienstagabend in Waltenhausen Feuer. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr aus Aletshausen anrücken.

Am Dienstagabend geriet ein Aufsitzrasenmäher auf einem Privatgrundstück in der Aletshauser Straße in Waltenhausen in Brand und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro, berichtet die Polizei. Ein 50-Jähriger mähte zur Unfallzeit den Rasen auf dem Gelände, als dieser zunächst rauchte und dann zu brennen begann. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Den Brand löschte die Freiwillige Feuerwehr Waltenhausen größtenteils, bevor weitere Wehren am Einsatzort eintrafen. Die Feuerwehr Aletshausen unterstütze im Anschluss bei Nachlöscharbeiten mittels Schaum. Die Feuerwehr Loppenhausen, welche ebenfalls alarmiert wurde, kam nicht mehr zum Einsatz, berichtete Martin Schuster, der Kommandant der Waltenhauser Feuerwehr. (AZ)