Der Generationentag wurde zu einem besonderen Erlebnis

"Nix wie raus - Generationentag". Unter diesem Motto gestaltete Sabine Schmidberger, Netzwerk Umweltbildung, Landkreis Günzburg diesen Tag. Gefördert wurde diese Aktion durch die Umweltbildung Bayern, den Landkreis Günzburg, das Netzwerk Umweltbildung und das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Alle Anwesenden hatten sehr viel Spaß und erfreuten sich an den Geschichten von Oma und Opa, sowie der Erinnerung, dass wir nicht viel benötigen. Oft reichen Steine, Straßenmalkreiden und einfache Merkspiele aus um Kinder zu beschäftigen und einen wunderschönen und unvergesslichen Tag zu erleben. Schön zu sehen war auch, dass sogar eine Uroma an diesem Programm teilnehmen konnte. Dies ist nicht selbstverständlich! Als Abschluss setzten die TeilnehmerInnen mit Sabine Schmidberger vom Netzwerk Umweltbildung (Landkreis GZ) ein Ringelblumenöl an. Für alle Anwesenden war es ein toller, erlebnisreicher und unvergesslicher Tag. (AZ)

