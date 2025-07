Einsätze, Ehrungen und Neuwahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Weiler

Eröffnet wurde die Generalversammlung der FFW Weiler durch Matthias Sitzmann (1. Vorstand). Den Bericht des 1. Kommandanten übernahm Daniel Hiller. Rückblickend konnte er vor allem die Gemeinschaftsübung mit Breitenbrunn, die Gemeindeübung in Waltenhausen, die Inspektion, ein Leistungsabzeichen sowie die Flutkatastrophe im Juni 2024, bei der die FFW Weiler unter anderem beim Sandsäcke befüllen in Thannhausen oder beim Keller auspumpen in Offingen geholfen hat, erwähnen. Auch die Jugendfeuerwehr: Der Nachwuchs ist dem Verein sehr wichtig. Jugendwart Daniel Hiller teilte der Versammlung mit, dass die Jugendfeuerwehr der FFW Weiler Anfang 2024 noch drei Jugendliche zu verzeichnen hatte. Jessica Rolle und Sebastian Rugel konnten im Laufe des Jahres in die aktive Wehr übernommen werden. Somit besteht die Jugendfeuerwehr noch aus einem Mitglied.

