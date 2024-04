Gartenhütte brennt in Waltenhausen: fünfstelliger Sachschaden

Nachts rückt die Feuerwehr zu einem Hüttenbrand in Waltenhausen aus. Was die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergeben.

Am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr hat in Waltenhausen eine Gartenhütte in der Straße Am Burgbergweg gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Die bisherigen Ermittlungen zur Brandursache deuten auf einen technischen Defekt in der Elektronik der Hütte hin. Ein Personenschaden entstand nicht. (AZ)