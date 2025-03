Junge aktive MusikerInnen für zehn Jahre aktives Musizieren geehrt

Eröffnet wurde die Generalversammlung des Musikvereins Waltenhausen durch Annalena Rugel, Vorsitzende (Aktivitäten außen). Den Bericht des Vorsitzenden übernahm die Vorständin Gabriele Miller. Rückblickend konnte sie den lustigen Faschingsball und das sehr gut besuchte, zweitägige Maifest erwähnen. Leider teilte sie der Versammlung auch mit, dass sie nicht mehr für die Tätigkeit der Vorsitzenden Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung steht. Als musikalischen Höhepunkt aus 2024 betitelte der Dirigent Markus Miller das Jahreskonzert. Lobenswert erwähnte er das Engagement der Musikantinnen, welche ein zweites Instrument erlernen, und auch der Musiker, welche neu zum Musikverein hinzukamen. Als solide Verstärkung wurden im vergangenen Jahr die Jungmusiker in die Proben aufgenommen. Den Schwerpunkt legt der Musikverein weiterhin auf die Jugend. Jugendleiterin Ulrike Huber konnte den Versammlungsbesuchern daher einige Aktivitäten aus der Jugendarbeit, der Flötengruppe und der musikalischen Früherziehung berichten. Die musikalische Früherziehung wird optimiert und umbenannt in „MVW Kids Klang- und Spielwerkstatt“. Das neue Konzept sieht regelmäßige, monatliche Treffen der Vier- bis Sechsjährigen vor. Beim nächsten Tagesordnungspunkt konnte Kassierer Franz-Xaver Miller berichten, dass der Verein finanziell stabil aufgestellt ist. Nach zwölfjähriger Amtszeit legt er als Kassierer sein Amt nieder. Ebenso erklärte Beisitzer und Ehrenvorstand Werner Strobel, dass er sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lässt. Leider musste auch die ausscheidende, junge Vorständin Gabriele Miller verabschiedet werden. Durch die turnusgemäße Neuwahl wurden folgende Posten neu besetzt. Gewählt wurde zum Vorstand (Aktivitäten intern) der langjährige Beisitzer Leonhard Rampp, als Kassiererin Beate Höck und als Beisitzer Markus Frick und Joachim Weiß. Somit verjüngt sich die Vorstandschaft erneut. Die Verantwortung des Musikvereins Waltenhausen geht nach und nach an die junge Generation über.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.