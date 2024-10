Junger Radler prallt in Waltenhausen gegen Pkw

Am Sonntagabend kam es in der Straße Ziegelstadl in Waltenhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem minderjährigen Radfahrer und einem Pkw. Nach Angaben der Polizei war der Radfahrer mit seinem E-Mountainbike aus einem Grundstück über einen Grünstreifen auf die Straße gefahren und prallte in die rechte Seite eines vorbeifahrenden Autos. Dabei entstand nach bisherigem Stand der Ermittlungen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt. An der Unfallstelle war die Sicht für beide Fahrzeuglenker aufgrund einer Hecke beeinträchtigt, weshalb sie sich nicht vorher wahrnehmen konnten. (AZ)

Waltenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis