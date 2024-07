Kradfahrer prallt in Waltenhausen gegen Mauer

Am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr ereignete sich in der Krautgartenstraße in Waltenhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 2000 Euro, bei dem junger Mann verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war ein 22-Jähriger mit seinem Krad auf der Ortsverbindungsstraße von Haupeltshofen nach Waltenhausen unterwegs. Am Ortseingang von Waltenhausen wollte er sein Krad abbremsen. Da er sich jedoch einen Finger zwischen Bremshebel und Lenkergriff eingeklemmt hatte, konnte er die Geschwindigkeit nicht ausreichend verringern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal in eine Natursteinmauer. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen kann die Polizei noch keine genauen Angaben machen. (AZ)

