Neu gewählte Vorstandschaft für die Feuerwehr Waltenhausen

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Waltenhausen wurde von vielen Teilnehmern verfolgt. Kommandant Martin Schuster blickte auf ein Jahr voller Einsätze zurück, von denen einige auf das Jahrhundert-Hochwasser zurückzuführen waren. Er erfreute sich dabei an der starken Einsatzbereitschaft seiner Wehr.

Der anwesende Landrat Hans Reichhart ehrte hierzu alle während des Hochwassers im Einsatz befindlichen Kameraden und Kameradinnen mit dem Fluthelferabzeichen. Florian Schneider, zweiter Kommandant, berichtete von den Übungen und Aktivitäten seiner Jugendlichen, mit denen er zum Beispiel beim Jugendzeltlager in Niederraunau teilgenommen hat. Bei der diesjährigen Generalversammlung wurde außerdem die Vorstandschaft neu gewählt.

Nach zehn Jahren im Dienst als erster Vorstand übergibt Artur Reichhardt sein Amt an seinen Nachfolger Dominik Schneider, ihm zur Seite steht Wolfgang Keller als neuer zweiter Vorstand. Simon Schuster und Tobias Schaumann wurden als Beisitzer wiedergewählt, sowie Tom Reicherzer als Kassierer. Seinem neuen Amt als Schriftführer wird in Zukunft Simon Resch nachgehen. Außerdem wurden vom ersten Kommandanten Martin Schuster und dem anwesenden Kreisbrandmeister Christoph Scherer Ehrungen durchgeführt. Unter anderem wurden hierbei Artur Reichhardt für seine Verdienste in der Vorstandschaft und Rainer Zips für 40 Jahre treue Mitgliedschaft sowie seine achtjährige Einsatzbereitschaft für das PSNV-Team geehrt.

