Sie sind Schützenkönig und Jugendschützenkönigin in Waltenhausen

Neben zahlreichen Mitgliedern durfte auf der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins 1884 Waltenhausen der 1. Vorsitzende Dominik Schuler den 1. Gauschützenmeister Krumbachs, Helmut Konrad, begrüßen. Fester Bestandteil war auch dieses Jahr die Preisverteilung der internen Vereins-Wettkämpfe. Beim Preis- und Königsschießen des Schützenverein 1884 Waltenhausen e. V. waren 35 Schützen an 10 Abenden an den Schießständen und rangen um Ring und Teiler. Den Königstitel in der Schützenklasse holte Philipp Wörz mit einem 18,4 Teiler, gefolgt von Robert Haider (30,3 T) und Sebastian Reichhardt (39,0 T).

Mit einem 29,7 Teiler wurde Lara Schmid neue Jugendschützenkönigin, gefolgt von Alina Wörz (35,3 T) und Matthias Jutz (37,1 T). Beim diesjährigen Sonderpreis (eine Ballonfahrt für 2 Personen), wobei es darum ging, einen 100 Teiler zu schießen, hatte ebenfalls der neu geehrte Schützenkönig Philipp Wörz mit einem 100,6 Teiler das Glück und sicherte sich damit diesen Preis. Bei den Sachpreisen wurde eine Ring- Blattlwertung angewendet, bei der der letztjährige Sieger Robert Haider auch dieses Jahr mit 96 Ringen erfolgreich war. Der 2. Platz ging mit einem 8,1 Teiler an Sebastian Reichhardt vor Georg Maier mit 94 Ringen. In der Jugendgruppe bis 18 Jahre schoss sich Matthias Jutz mit 89 Ringen auf Platz 1, gefolgt von Lea Schmid mit 87 Ringen. Der 3. Platz wurde von Annika Lindner mit 84 Ringen belegt. Silvia Wörz sicherte sich mit 93,5 Ringen den Vereinsmeistertitel - ihr folgte Fabian Haider mit 89,9 Ringen, welcher sich wiederum äußerst knapp gegen Martin Dubowy mit 89,8 Ringen behaupten konnte. In der Luftpistolenklasse sicherte sich mit 91,0 Ringen Sebastian Reichhardt, vor Christoph Wörz mit 89,0 und Harald Schuler mit 88,0 den Titel.

Anschließend war es der jungen Vorstandschaft eine große Ehre, Martin Schuster als ihr neues Ehrenmitglied auszuzeichnen. Dominik Schuler hob nach 26-jähriger Mitarbeit in der Vorstandschaft besonders die gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise von Martin Schuster hervor.

