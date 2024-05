Waltenhausen

vor 38 Min.

So wird künftig der Waltenhauser Hochbehälter gesichert

Plus Die Gemeinde Waltenhausen möchte mit Nachdruck gegen Vandalismus und Vermüllung vorgehen. Was jetzt konkret geplant ist.

Von Josef Jäger

Die Gemeinde Waltenhausen sagt dem Vandalismus und der Vermüllung den Kampf an. Zwei negative Beispiele: An der "Schießbude" finden "wilde Müll-Ablagerungen" statt, obwohl Absperrungen vor diesem Gelände vorhanden sind, so Bürgermeister Alois Rampp. Des Weiteren wurde der Hochbehälter, der zwischen Waltenhausen und Hairenbuch steht, mutwillig beschädigt. Schaden: 5000 Euro. Wie Rampp berichtet, werden ein Hinweisschild und Überwachungskameras installiert.

Einig sind sich die Gemeinderatsmitglieder, dass sich die große Mehrheit vorbildlich verhält - umso ärgerlicher für die Allgemeinheit sei, wenn eine Minderheit ihren Abfall unsachgemäß entsorge. Auch die Beschädigungen am Hochbehälter werden auf das Schärfste verurteilt. Rampp weiter: "Wir wünschen uns, dass durch die Maßnahmen die Situation verbessert wird".

