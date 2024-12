Traktorgespann stößt beim Rangieren gegen Auto

Von einem Verkehrsunfall im Waltenhauser Ortsteil Weiler berichtet die Polizei. Demnach befand sich am Mittwochmittag ein 47-Jähriger auf der Dorfstraße in Weiler und wollte mit seinem Traktor mit Anhänger rückwärts in eine Hofeinfahrt rangieren. Dabei übersah er laut Polizei den hinter ihm befindlichen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß und ein Sachschaden von etwa 2000 Euro ist dabei entstanden. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. (AZ)

