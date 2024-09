Unbekannte in dunklen Autos sorgen für Beunruhigung in Waltenhausen

In Sozialen Netzwerken werden aktuell Warnungen über auffällige Personen in dunklen Autos in Waltenhausen verbreitet. Konkret soll es sich um einen dunklen Pkw mit AÖ-Kennzeichen sowie einen anderen mit KR-Kennzeichen handeln. Der Fahrer des ersten Autos soll längere Zeit nachmittags vor dem Bürgerheim gehalten haben. Der andere Autofahrer soll in der Früh sowohl auf dem Friedhofsparkplatz als auch am Kindergarten und am Waldrand in Haupeltshofen gestanden haben. Als Passanten diese laut einem Social-Media-Beitrag angesprochen und gefragt haben, ob die Personen Hilfe benötigen, hätten sie „keine plausible Antwort“ können. Auch sollen die beiden Autofahrer versucht haben, ihr Gesicht zu verdecken.

Auf Nachfrage teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West mit, dass am Dienstag um 8 Uhr die Polizei ein schwarzes Auto in Waltenhausen festgestellt hat. Da beim Abfragen des Kennzeichens kein Verdacht aufkam und der Wagen nicht weiter auffiel, habe es keinen Anlass für weitere Maßnahmen gegeben. (AZ)