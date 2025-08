„Live am Marktplatz“ in Krumbach fällt erneut ins Wasser

Die beliebte Konzertreihe „Live am Marktplatz“ in der Innenstadt muss erneut pausieren: Das für Samstag, 2. August, geplante Open‑Air‑Konzert wird nicht stattfinden. Wie Mitorganisator Maximilian Behrends erklärt, ist gleich eine doppelte Unsicherheit ausschlaggebend: Zum einen sagen die Wetterprognosen für den Abend anhaltende Regenschauer und Temperaturen unter 15 Grad voraus. „Solche Bedingungen machen ein Konzert auf offener Bühne einfach unmöglich“, so Behrends.

Konzertabsage in der Innenstadt: Maximilian Behrends gibt Gründe für die Entscheidung bekannt

Hinzu kommt ein krankheitsbedingter Ausfall der Band, von dem das Organisationsteam am Mittwoch erfuhr. „Wir wollten nicht bis Freitag warten und dann möglicherweise höhere Kosten riskieren“, sagt Behrends. Da die Technik und der Bühnenwagen nicht im Besitz des Veranstalters sind, sondern jeweils angemietet werden müssen, habe man sich frühzeitig für eine Absage entschieden.

Nun hoffen die Verantwortlichen, einen Ersatztermin am 30. August einplanen zu können – eine Woche vor der Krumbacher Festwoche. Ob das klappt, hängt von der Verfügbarkeit der Technik und einer neuen Bandbesetzung ab. Für Behrends ist es eine bittere Situation: „Drei Absagen hintereinander hatten wir noch nie. Es fühlt sich machtlos an, weil man weiß, wie sehr diese Abende die Stadt bereichern.“ Bereits das Konzert zuvor musste wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden, der Nachholtermin fiel ebenfalls ins Wasser.

Icon Galerie 74 Bilder Heiße Gitarrenriffs, tanzende Besucher und eine laue Sommernacht: Die Band „No Fridge“ brachte am Samstagabend bei Live am Marktplatz die Stimmung zum Kochen.