Wasserwacht Krumbach feiert 75 Jahre Lebensrettung – Tag der offenen Tür am Weiher

Krumbach

„Patsch nass“ seit 75 Jahren: Die Wasserwacht Krumbach feiert Jubiläum

Seit 1950 stehen die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Krumbach am und im Wasser bereit, um Leben zu retten. Nun wird die neue Wachstation am Oberrieder Weiher bezogen.
Von Manfred Keller
    Ehrenamtliche im Einsatz: Seit 75 Jahren wacht die Wasserwacht Krumbach über Sicherheit und Lebensfreude am und im Wasser.
    Ehrenamtliche im Einsatz: Seit 75 Jahren wacht die Wasserwacht Krumbach über Sicherheit und Lebensfreude am und im Wasser. Foto: Manfred Keller/Wasserwacht Krumbach (Archiv)

    „Sommer – Sonne – Badespaß“. Dieser Dreiklang mündet in die vielfältigen Formen der Freizeitgestaltung am und im Wasser: Schwimmen, Segeln, Surfen, Rudern, Tauchen sind längst gepflegte Hobbys von so vielen. Gleichzeitig gewinnt die Unfallverhütung in und am Wasser zunehmend an Bedeutung. Hilfsorganisationen, die sich vornehmlich dem Wasserrettungsdienst verschrieben haben, gibt es bundesweit seit Jahrzehnten. In Bayern ist es (neben der DLRG) die zum Bayerischen Roten Kreuz gehörende Wasserwacht. Und im heimischen Krumbach kümmert sich vornehmlich die anno 1950, also genau vor 75 Jahren, ins lokale Vereinsleben gerufene Wasserwacht-Ortsgruppe ehrenamtlich „um die Rettung Ertrinkender in Krumbach und Umgebung“. Quasi zum (un-)runden Gründungsjubiläum können die Wasserwächter ihre neue Wachstation am Oberrieder Weiher beziehen.

