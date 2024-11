Gemeinschaftskonzert in Wattenweiler

Beste Stimmung am Samstagabend in Wattenweiler. Das Bürgerheim war voll besetzt. Vor Beginn mussten noch weitere Stühle bereitgestellt werden und die Tische an der Rückwand wurden kurzerhand in Sitzplätze umgewandelt. Grund für den Andrang: Das Gemeinschaftskonzert der Musikvereine Behlingen-Ried und Wattenweiler, die zu Ihrem Gemeinschaftskonzert eingeladen hatten.

Nach kurzen Grußworten der beiden Vereinsvorsitzenden, legten die Musikanten aus dem Kammeltal los. Unter der Leitung von Dirigent David Holl entführten die Musiker die Gäste in das „Reich der Helden“. In einem abwechslungsreichen Programm kamen sowohl Disneyfans mit einem Aladdin-Medley, als auch Sportfans mit „The Olympic Spirit“ auf ihre Kosten. Gullivers Reisen und eine musikalische Interpretation der Eiger-Erstbesteigung rundeten den ersten Konzertteil ab. Kurzweilig moderierte Janna Neumann durch den Auftritt des Musikvereins Behlingen-Ried.

Aufwendige Lichtshow begleitet den Auftritt des Musikvereins Wattenweiler.

Nach einer kurzen Umbaupause war der Musikverein Wattenweiler an der Reihe. Mit ihrer konzertanten Blasmusik sorgten die Musikerinnen und Musiker für beste Unterhaltung bei den Anwesenden. Ins rechte Licht gerückt wurden die Musiker dabei durch eine aufwendige Lichtshow. Dirigent Bernhard Preis zeigte mit seiner Kapelle einen ebenfalls sehr ansprechenden Gesamtauftritt. Die Moderation des zweiten Teils übernahmen Franziska Vogel und Markus Merk. Mit Witz und Charme sorgten sie bei den Zuhörern nicht nur für Lacher, sondern gaben auch spannende Hintergrundinformationen zu den einzelnen Stücken. Das vorgetragene Stück „The Witch and the Saint“ beispielsweise, gehe auf die Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert in Ellwangen zurück. Der amerikanische Komponist Sven Reinecke widmete das Stück 2005 dem dortigen Jugendorchester.

Zu guter Letzt stand ein kleiner Höhepunkt auf dem Programm. Die abschließende Zugabe spielte nicht nur der Musikverein Wattenweiler, sondern alle Musikanten des Abends. Bernhard Preis übergab die Leitung wieder an seinen Kollegen aus Behlingen-Ried, David Holl. Zusammen gaben die beiden Musikvereine eine Polka zum Besten, die vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus honoriert wurde. Wer das Gemeinschaftskonzert verpasst hat, wird im kommenden Jahr wieder die Gelegenheit haben, die beiden Musikvereine in Aktion zu sehen. Bereits am 29. März 2025 findet das nächste Gemeinschaftskonzert statt. Dieses Mal dann allerdings in Wettenhausen.