In Wattenweiler wird ein Pedelec gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 11.50 Uhr, entwendeten Unbekannte in Wattenweiler ein schwarz-rotes Pedelec der Marke Conway, eWME. Der 53-jährige Geschädigte hatte das Fahrrad laut Polizei im Tatzeitraum mit einem Fahrradschloss an einem Gerüst auf einem Grundstück in der Dorfstraße gesichert. Der, oder die unbekannten Täter durchtrennten das Schloss und entwendeten das Fahrrad. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Tel. 08282/905111, melden. (AZ)

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wattenweiler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pedelec Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis