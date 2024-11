Als „Kräuterfrau“ war sie weit über Wattenweiler hinaus bekannt

Spitzwegerich, Bärlauch oder Löwenzahn: Wenn in einem Gespräch solche Stichworte fielen, dann huschte meist ein feines Lächeln über das Gesicht von Anni Böck. Mit einer charmanten Gelassenheit erklärte sie dann, in welchen Lebenslagen Kräuter Menschen sehr guttun können. „Kräuterfrau“ wurde sie liebevoll genannt. Ob im Kräutergarten des Krumbads oder in der Kreisheimatstube: Über Jahrzehnte hinweg hat Anni Böck den Menschen viel Wissenswertes über Kräuter vermittelt. Nun ist die „Kräuterfrau“ im Alter von 85 Jahren gestorben.

