Musikalische Weihnachtsstimmung in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf

Nachdem die Krumbacherinnen und Krumbacher fünf Jahre auf das beliebte Weihnachtskonzert „Adeste fideles“ verzichten mussten, erklang am vierten Adventssonntag in der Kirche Maria Hilf in Krumbach endlich wieder das festliche Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit. In der Konsequenz war die Kirche voll besetzt. Bereits 30 Minuten vor Beginn wurden die Plätze rarer und nur durch ein vorweihnachtliches „Zusammenrücken“ der Konzertbesucher fanden schließlich alle einen Sitzplatz. Nach kurzen Grußworten des Stadtpfarrers Victor Roger Nkou Fils und Initiator Max Steinbach startete ein fulminantes Konzerterlebnis.

Moritz Ebner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maria Hilf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steinbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis