Musikfachschule stimmt auf Weihnachten ein

Die Berufsfachschule für Musik Krumbach lädt auch dieses Jahr am dritten Adventswochenende zu einem festlichen Weihnachtskonzert in die Stadtpfarrkirche Maria Hilf in Krumbach ein. Streich- und Blasorchester, großer und Kammer-Chor, verschiedenste Instrumental- und Vokalensembles aus den drei Fachrichtungen Klassik, Rock/Pop/Jazz und Musical der Berufsfachschule für Musik versprechen für ein abwechslungsreiches Programm, das stimmungsvoll in die Vorweihnachtszeit entführt. Der Eintritt ist frei, die Spenden fließen an den Verein „Offener Tafelkreis Krumbach“ und die „Kartei der Not“. Das Konzert wird unterstützt von der Raiffeisen Bank Schwaben Mitte und dem Rotary Club Krumbach. Beginn ist am Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf. Alle Informationen unter www.bfsm-krumbach.de oder im Sekretariat der Berufsfachschule für Musik Krumbach, Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr, Telefon: 08282/99090.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtpfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis