Die Straße von Weiler Richtung Loppenhausen wird erneuert

In der jüngsten Gemeinderatsitzung in Waltenhausen waren Baumaßnahmen im Ortsteil Weiler die zentralen Tagesordnungspunkte: In Weiler, dem höchstgelegenen Ort im Landkreis Günzburg (auf 600 Meter Höhe), ist die Ortsverbindungsstraße Richtung Loppenhausen im Unerallgäu wegen Straßenschäden „reif“ für einen neuen Straßenbelag.

Nach einer „fachlichen Begehung“ der Straße ist eine Erneuerung unumgänglich, sind sich Bürgermeister Alois Rampp und der Gemeinderat einig. In enger Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach soll nun eine detaillierte Ausschreibung für diese Maßnahme erfolgen. Ziel sei es, dass im kommenden Jahr dieses Projekt begonnen werden kann.

In der Sitzung wurde auch das westliche Baugebiet in Weiler vorgestellt. Umfangreich diskutiert wurde die Straßenführung mit Wendehammer und anderen Möglichkeiten. Mit dem zuständigen Architekturbüro sollen nun die vorliegenden Planungen „verfeinert“ werden.

Angesprochen wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Kolb das „Aus“ des Ackerbeat-Festivals, das ja in diesem Jahr zum letzten Mal über die Bühne ging. Für Kolb wäre es sehr schade, wenn diese Veranstaltung ganz aus dem Terminkalender Waltenhausens weg fallen würde. Kolb sagte. „Waltenhausen hat durch dieses Festival weit über die Region hinaus einen Namen bekommen.“

Gibt es eine „Nachfolge“ für das Waltenhauser Ackerbeat-Festival?

Vor dem Gemeinderat brachte Kolb den Vorschlag ein, wenn Ackerbeat nicht mehr stattfindet, sich um eine Alternativ-Veranstaltung zu bemühen. So einigte sich das Gremium um Bürgermeister Alois Rampp, dass nun mit allen Vereinen gesprochen wird, ob überhaupt an einer solchen gemeinsamen Veranstaltung Interesse besteht. Falls nicht, dann werde es das endgültige „Aus“ des Ackerbeat-Festivals in Waltenhausen sein.

Einstimmig beschlossen wurde, dass die Teilnehmer beim Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Niederraunau einen Zuschuss von zehn Euro pro Person erhalten.