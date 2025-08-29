Werkzeugdiebstahl in Breitenthal: Hochwertiger Werkzeugwagen im Wert von 4000 Euro entwendet

Mindestens zwei Personen haben am Donnerstagmittag in Breitenthal einen Werkzeugwagen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um hochwertiges Inventar im Wert von etwa 4000 Euro. Der Wagen befand sich auf dem landwirtschaftlichen Anwesen am „Klosteracker“ in Breitenthal.

Der Werkzeugkasten hat einen Wert von etwa 4000 Euro

Der Geschädigte war in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr nur kurz abwesend, wie die Polizei berichtet. In dieser Stunde müssen mindestens zwei Personen auf das landwirtschaftliche Anwesen gegangen sein, die Halle war nicht versperrt. Aufgrund des Gewichts sei davon auszugehen, dass mindestens zwei Personen notwendig waren, um den Wagen abzutransportieren.

Zeugen, welche Hinweise zu diesem Werkzeugdiebstahl geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)