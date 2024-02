Was macht die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis so beliebt? Ein Besuch

Von Mira Herold-Baer - 06:00 Uhr

In Wettenhausen beklagt sich die Feuerwehr nicht über Nachwuchsmangel. Die Jugendfeuerwehr ist fest in das Dorfleben eingebunden. Was sie besser macht als andere.

Dichter, durchdringender Qualm füllt den kleinen Raum aus. Zu sehen ist nicht viel, obwohl sich 15 Jungs und Mädels in den winzigen Umkleideraum der Feuerwehr quetschen. Es ist die erste Übung des Jahres der Jugendfeuerwehr Wettenhausen – der größten im Landkreis Günzburg. Sind alle anwesend, wird es in der Kabine mit 29 Jugendlichen recht eng. Wettenhausen muss sich daher keine Sorgen um den Nachwuchs bei der aktiven Feuerwehr machen. Zudem besteht die Jugendgruppe aus mehr Feuerwehrfrauen als -männern. Was ist das Geheimnis, was macht die Gemeinde im Kammeltal anders?

Peter Miller, der Erste Jugendwart, wartet schon am Eingangstor des Gerätehauses. Für die erste Übung des Jahres hat sich der 25-Jährige eine besonders spannende Aufgabe überlegt. Mithilfe einer Nebelmaschine soll für die Jugendlichen der Ernstfall simuliert werden. Doch von der bevorstehenden Aufregung ist bisher noch nichts zu spüren. Die Jugendlichen trudeln gemächlich ein, halten erst ein kurzes Rätschchen. Sobald sie die Türe zum Feuerwehrhaus öffnen, werden sie von Peter Miller und Felix Schütz in Empfang genommen. Felix Schütz, Zweiter Jugendwart, hält eine Liste mit Namen in der Hand. Jede und jeder muss erst unterschreiben, dann geht es zum Umziehen in die Umkleidekabine. Noch ist hier alles wie gewohnt.

