Bayerns Bauernpräsident findet in Wiesenbach deutliche Worte

Plus Günther Felßner kündigt beim BBV-Neujahrsempfang an, dass sich die Landwirte auf „keinerlei Kompromiss“ einlassen werden. Wie er die weitere Perspektive sieht.

Erwartungsgemäß ganz im Zeichen der aktuell zugespitzten politischen Entwicklung stand der Neujahrsempfang des Kreisverbandes Günzburg des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Gasthof zum Adler in Oberwiesenbach. Dass auch noch Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbands und Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands, als Festredner geladen war, erwies sich mit Blick darauf als Volltreffer. Manchmal spielen einem die aktuellen Entwicklungen in die Hand, mögen sich die Verantwortlichen des Bayerischen Bauernverbands im Landkreis Günzburg, Kreisbäuerin Nicole Strobl, Kreisobmann Stephan Bissinger und Geschäftsführer Thomas Graupner, gedacht haben.

Nach Wiesenbach gekommen waren auch Landesbäuerin Christiane Ade, der Kreisobmann im Ostallgäu, Andreas Schmid, die Ehrenkreisbäuerin Marianne Stelzle, die Leiter der Ämter für Ländliche Entwicklung sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Christian Kreye und Rainer Nützel, Landrat Hans Reichhart, der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard, die Landtagsabgeordneten Jenny Schack ( CSU), Marina Jakob (Freie Wähler) und Gerd Mannes (AfD). Die Bauernkapelle Neu-Ulm sorgte für musikalische Umrahmung.