Wiesenbach

vor 17 Min.

In Wiesenbach können schon 33 Kinder im neuen Kindergarten spielen

Am Montag sind die ersten 33 Mädchen und Buben in den Südtrakt des neuen Wiesenbacher Kindergartens eingezogen.

Plus Um den Kindergartenplatz-Mangel zu bekämpfen, will der Bürgermeister eine Betreuungsstätte für die nächsten Jahrzehnte bauen. Die ersten Kinder sind eingezogen.

Von Manuela Rapp

„Das ist schon eine Besonderheit“, findet Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann. Gemeint ist die Teileröffnung des neuen Kindergartens im Ortsteil Unterwiesenbach. Am Montag sind die ersten 33 Mädchen und Buben in den Südteil des Neubaus in der Scheibenbergstraße umgezogen. Der Ortschef erklärt die Besonderheit des Umzugs: „Das Gelände ist noch nicht im fertigen Zustand.“

Gilbert Edelmann beschreibt seine Motivation: „Wir haben alles getan, denn wir machen das für die Kinder. Ich habe Druck gemacht, denn wir konnten nicht noch länger warten.“ Weitere zehn Kinder sollen laut Edelmann in nächster Zeit in die zwei Gruppen aufgenommen werden. Er hofft, dass die Krippe im April oder Mai eröffnet werden kann. Das wolle man schaffen. Denn auch hier stehen schon zehn Mädchen und Buben auf der Warteliste. „Später würde es pädagogisch keinen Sinn mehr machen“, stellt der Bürgermeister fest.

