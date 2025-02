SpVgg Wiesenbach testet nach Winterpause

Nach dem Trainingsauftakt Anfang Februar stehen für die SpVgg Wiesenbach Testspiele auf dem Kunstrasenplatz in Neusäß gegen den TSV Pöttmes (15.02./14:00), den SSV Neumünster-Unterschöneberg (01.03./14:00) und den SV Waldstetten (08.03./16:00) auf dem Programm, vervollständigt durch das Heimspiel gegen die SGM Ingstetten/Schießen (17.02./19:00) und die Begegnung beim TSV Ottobeuren (23.02./14:30). Die SG Wiesenbach II testet bei der SGM Ingstetten/Schießen (15.02./14:30), in Neusäß gegen die SF Friedberg (22.02./16:00), in Oberwaldbach gegen die SG Freihalden-Oberwaldbach/Ried (09.03./14:00) und in Behlingen gegen die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten (16.03./14:30).

