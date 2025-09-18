Kräuterexpertin aus Breitenthal: „Ein Salbeiblatt täglich kann Demenz vorbeugen.“

Birgit Lechelers Finger färben sich rot, als sie die goldgelben Johanniskraut-Blüten zwischen den Fingern zerreibt. Der Saft klebt an ihrer Haut wie Blut. „Eines der Paradoxe der Natur“, sagt die Allgäuer Wildkräuterführerin, „Nimmt man es innerlich, macht Johanniskraut die Haut sonnenempfindlich. Schmiert man sich jedoch Johanniskrautöl auf den Sonnenbrand, heilt er besser.“

Birgit Lecheler zeigt in Breitenthal die heilsame Kraft von Johanniskraut und Wildkräutern

Lecheler schlendert durch ihre „Hexenkräuter“ in Breitenthal – so verkündet es das bunte Schild mit der grinsenden Tonfigur. Die 49-Jährige streicht über die Blätter der Zitronenmelisse, sofort strömt der intensive Duft empor. Noch vor zwanzig Jahren trug Lecheler den weißen Kittel einer Arzthelferin am Krankenhaus Krumbach. Heute kommen ihre Patientinnen und Patienten in ihre Naturheilpraxis in Breitenthal. „Wir müssen wieder mehr Selbstverantwortung übernehmen“, sagt die Heilpraktikerin, „Für uns selbst und unsere Gesundheit.“

Johanniskraut Wirkung: Stimmungsaufhellend, Beruhigend, Entzündungshemmend, Wundheilend, Verspannungslösend.

Erkennungsmerkmale: Fünf goldgelbe Blütenblätter mit schwarzen Punkten am Rand, die die Finger beim Zerreiben rot färben. Die Blätter haben aufgrund der Öldrüsen in der Sonne durchscheinende Punkte. Der Stil fühlt sich leicht kantig an, wenn man ihn in den Fingern dreht.

Anwendung: Tabletten, Kapseln oder Tee für die Psyche, als Johanniskrautöl für den Körper.

Achtung: Wechselwirkungen mit Medikamenten, wie der Pille, möglich. Erhöht die Lichtempfindlichkeit der Haut.

Die Kraft der Kräuter sieht sie in der Vorbeugung. „Natürlich benötigen wir bei akuten Fällen die Schulmedizin. Nur können wir mithilfe der Kräuter auch selbst viel dafür tun, dass es nicht so weit kommt.“ Deshalb stellte sie mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Krumbacher Gesundheitswoche Kräuteressenzen und Räucherbündel her, Hausapotheken aus der Natur.

Dost, oder auch wilder Majoran, wirkt antiseptisch, gegen Pilze und krampflösend. Foto: Mira Herold-Baer

Wer selbst sammelt, sollte einiges beachten: Nie am Straßenrand, dort sind neben Autos auch viele Hunde unterwegs. Auf Feldern berücksichtigen, dass nicht gespritzt wurde. Und nur sammeln, wenn es zwei Tage trocken war, sonst droht Schimmel. „Blüten und Blätter im Sommer, jetzt mit Herbstanfang beginnt die Wurzelzeit“, erklärt Lecheler.

Rosmarin Wirkung: Durchblutungsfördernd, Kreislaufanregend, Antibakteriell, Verdauungsfördernd, Konzentrationssteigernd.

Erkennungsmerkmale: Nadelförmige, ledrige Blätter mit intensivem Duft. Kleine bläuliche bis violettfarbene Blüten. Die Pflanze wächst als immergrüner, verholzender Strauch.

Anwendung: Als Tee für Kreislauf und Konzentration, ätherisches Öl für Massagen bei Durchblutungsstörungen, frische oder getrocknete Blätter als Gewürz. Rosmarinbäder bei Erschöpfung und niedrigem Blutdruck.

Achtung: Bei Bluthochdruck, Schwangerschaft und Epilepsie nur in geringen Mengen verwenden.

Ruhig, aber bestimmt führt sie durch ihren Garten. Hier scheint gegen alles ein Kraut gewachsen: Weidenröschen hilft bei Prostatavergrößerung, Lavendel wirkt beruhigend, Mutterkraut gegen Migräne, Rotklee bei Wechseljahrsbeschwerden. Beinwell, seit 2000 Jahren genutzt, unterstützt bei Knochenbrüchen und Gelenkschmerzen – allerdings nur äußerlich, da die Inhaltsstoffe leberschädlich sind.

Heilpflanzen für Gesundheit und Selbstverantwortung entdecken

Brenessel Wirkung: Entzündungshemmend, Harntreibend, Blutreinigend, Stoffwechselanregend, Eisenlieferant, Immunstärkend.

Erkennungsmerkmale: Gezähnte Blätter mit Brennhaaren an Stängeln und Blättern. Kleine grünliche Blüten in hängenden Rispen. Typisches Brennen bei Hautkontakt.

Anwendung: Junge Blätter als Gemüse oder Smoothie, getrocknete Blätter als Tee bei Blasenentzündungen und zur Entschlackung. Tee auch als Haarwasser gegen Schuppen und Haarausfall. Samen als nährstoffreiche Ergänzung.

Achtung: Bei Wasseransammlungen aufgrund von Herz- oder Nierenerkrankungen nicht anwenden. Schwangere sollten größere Mengen meiden. Beim Sammeln die Blätter von unten nach oben abstreifen.

Und ihr liebstes Hexenkraut? „Das Eisenkraut, es hat mir schon oft Glück gebracht“, sagt sie und lacht. Die unscheinbare Pflanze ist von Mythen umrankt. Soldaten putzten etwa ihre Schwerter damit, es sollte unverwundbar machen. „Und wenn die nächste Gehaltsverhandlung ansteht, einfach ein wenig in die Hosentasche stecken. Soll einen sympathisch machen.“ Aber auch ohne mystische Kräfte hat es das Eisenkraut in sich: Es fördert die Wundheilung und hemmt Entzündungen. Nur Schwangere sollten es meiden, da die Pflanze die Gebärmutter anregt.

In dieses Glas kommt der klein geschnittene Frauenmantel, darauf wird Alkohol gekippt. Fertig ist die Kräuteressenz. Foto: Mira Herold-Baer

Am Ende des Rundgangs bleibt Lecheler vor dem Salbei stehen. „Neue Studien zeigen: Ein Salbeiblatt täglich kann Demenz und Alzheimer vorbeugen.“ Sie pflückt ein Blatt ab und knabbert daran. „Viele wären überrascht, wie bitter Salbei eigentlich schmeckt. Wir haben Bitterstoffe aus unserem Essen verbannt, dabei benötigen wir sie für die Verdauung, die Leber und den ganzen Stoffwechsel.“

Tinktur-Herstellung (Kalter Auszug) Benötigte Materialien: Frische oder getrocknete Heilpflanzen, hochprozentiger Alkohol (38/40% bei Blätter und Blüten, mehr bei Wurzeln), Schraubglas, feines Sieb, dunkle Tropfflaschen, Etiketten. Herstellungsverfahren: Pflanzenmaterial zerkleinern und bis zur Hälfte in das Schraubglas geben. Mit Alkohol vollständig bedecken, um möglichst wenig Sauerstoff zu haben. Glas verschließen und vier Wochen an warmem und hellem Ort ziehen lassen (nicht direkt in der Sonne). Alle paar Tage schütteln. Danach das Pflanzenmaterial absieben und ausdrücken. In dunkle Tropfflaschen abfüllen und beschriften. Dosierung: Zwei- bis dreimal täglich zehn Tropfen in Wasser verdünnt. Tipp: morgens einen Krug mit dem Tagesbedarf füllen und diesen bis abends leer trinken. Tinktur hält in dunklem Glas viele Jahre.