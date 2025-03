Neue Könige beim Winzer Schützenverein

Das Preis-, und Königsschießen sowie das Pokalschießen beim Schützenverein Winzer Fähnlein e. V. erbrachten in der Saison 2024/25 folgende Platzierungen und Ergebnisse. An zwei Schießabenden fand das Pokalschießen statt, dabei hatte bei den Aktiven Schützen Gerhard Lachenmayer mit einem 12,2 Teiler und bei der Jugend Möschl Pauline mit einem 13,0 Teiler den goldenen Schuss und gewannen jeweils den Pokal für diese Saison. An sieben Schießabenden zum Preis-, und Königsschießen kämpften 36 Teilnehmer um die Ehre des Titels des Schützenkönigs. Schützenkönig wurde Jonas Zellhuber mit einem 2,0 Teiler, gefolgt von Michael Zellhuber mit einem 6,0 Teiler und Sebastian Strobel mit einem 15,1 Teiler. Bei der Jugend holte Pauline Möschl mit einem 10,4 Teiler den Königstitel vor David Veitleder (31,1 Teiler) und Elias Schafnitzel (67,6 Teiler). Das Foto zeigt von Martin Veitleder (Vorstand); Michael Zellhuber; Jonas Zellhuber; Sebastian Strobel; David Veitleder; Pauline Möschl; Elias Schafnitzel; Gerhard Lachenmayer. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.