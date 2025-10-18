Erinnerung an Flucht: „Meine Kindheit war mit einem Schlag zu Ende!“

Anfang 1945: Fast jeden Tag ist Fliegeralarm. Englische Bomber überfliegen Gerlsdorf nahe der Stadt Fulnek in Mähren im Osten der heutigen Republik Tschechien. Hier im Ostsudetenland, Bezirk Troppau, rückt die Ostfront näher. Flüchtlinge treffen ein. Die Schule wird für den Unterricht geschlossen, verwundete deutsche Soldaten sind dort untergebracht. Fulnek wird beschossen und brennt lichterloh. Die Menschen sind zwischen die deutsche Wehrmacht und die russische Armee geraten und müssen weg, denn die Front verläuft mitten durch ihre Heimat. Auch Mutter Schenk mit Tochter Maria, 13 Jahre alt und heute Maria Kugelmann in Ziemetshausen, und Sohn Herbert, zweieinhalb Jahre jünger, packt das Notwendigste auf zwei Wagen, die von Kühen gezogen werden, verlässt das Haus und fährt einen Tag und eine Nacht lang in das 60 Kilometer westlich gelegene Sternberg. Der Vater bleibt.

In Fulnek im Ostsudetenland ging Maria Kugelmann aus Ziemetshausen einst in die Schule

Maria Kugelmann, geborene Schenk, berichtet detailgetreu von dieser Zeit und ihren Kindheitserlebnissen, die 80 Jahre zurückliegen, sich aber in ihr Gedächtnis eingegraben haben. Sie sagt: „Meine Kindheit war mit einem Schlag vorbei.“ Geboren 1932, ging sie erst in ihrem Heimatort und später im nahen Fulnek zur Schule. Die Eltern betrieben eine Landwirtschaft. Deutsch war die Muttersprache, alle waren katholisch und gehörten zum Erzbistum Olmütz. Man spürte kulturell und auch kulinarisch die Nähe zur ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie. Auf die Frage des Reporters nach einer beliebten Speise damals kommt von ihr gleich: „Marillenknödel“.

Icon vergrößern Maria Kugelmann als Kommunionkind im Ostsudetenland. Foto: Sammlung Kugelmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maria Kugelmann als Kommunionkind im Ostsudetenland. Foto: Sammlung Kugelmann

In Sternberg wurde die Familie im Wohnzimmer eines Privathauses untergebracht. Doch auch hier gab es keine Sicherheit: „Schon nach wenigen Tagen überholte uns die russische Armee. Wir hatten schreckliche Angst – vor Entführung der Kinder und Vergewaltigungen.“ Nach zwei Wochen riet der Vater, der nachgekommen war, zur Rückkehr. Die Straßen waren blockiert von Kriegsgerät.

Tote russische und deutsche Soldaten lagen am Wegesrand. Das Haus war beschädigt; viel war gestohlen worden. „Meine behütete, schöne Kindheit war schlagartig Vergangenheit und es kam noch schlimmer.“ Im September 1938 waren im sogenannten Münchner Abkommen die deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei dem Deutschen Reich zugesprochen worden – gegen den Willen der tschechoslowakischen Regierung. Jetzt hatten die tschechischen Behörden wieder das Sagen und gingen hart gegen die deutsche Bevölkerung vor, wie sich Maria Kugelmann erinnert. Mutter Schenk muss in Fulnek Trümmer räumen. Vater Schenk wird in ein Lager nach Mährisch Ostrau gebracht und arbeitet in einer Kohlegrube. Nach einem schweren Unfall wird er arbeitsunfähig und kommt in ein Lager in Troppau.

Icon vergrößern Maria Kugelmanns Eltern (rechts) mit Gästen vor ihrem Haus in Mähren. Foto: Sammlung Kugelmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maria Kugelmanns Eltern (rechts) mit Gästen vor ihrem Haus in Mähren. Foto: Sammlung Kugelmann

So gut es geht, versuchten Maria und ihr Bruder Herbert zu überleben. Herbert kennt sich schon sehr gut in der Landwirtschaft aus, hilft auch bei einem Bauern in der Nähe. Maria hat als mütterliche Freundin eine Nachbarin, Frau Neugebauer, an die sie sich auch in schwierigen Situationen wenden kann. Schließlich aber hängt ein Schild an der Haustür: „Beschlagnahmt“. Die Schenks erfahren, dass sie Heim und Heimat verlieren würden. Maria Kugelmann: „In unser Haus zog eine tschechische Familie ein. Wir selbst hatten nur noch einen Raum.“

Icon vergrößern Das Elternhaus von Maria Kugelmann in Gerlsdorf wurde als Gemälde für die Erinnerung festgehalten. Foto: Christian Pagel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Elternhaus von Maria Kugelmann in Gerlsdorf wurde als Gemälde für die Erinnerung festgehalten. Foto: Christian Pagel

Im April 1946 wird der Familie mitgeteilt, dass sie innerhalb von zwei Tagen ausgesiedelt würde. Pro Person waren 50 Kilogramm Gepäck erlaubt. Mutter Schenk versucht, den Vater aus dem Lager herauszubekommen. Tochter Maria packt das Nötigste ein. Nachts kommt der Vater dazu: „So ein Glück!“ In der Frühe wird die Familie zum Bahnhof getrieben. In Viehwaggons geht es mit der Bahn nach Neutitschein, einer Stadt in der Mährisch-Schlesischen Region, in ein Lager und nach einer Woche weiter – wieder in Viehwaggons. In jedem sind 30 Personen mit ihrem Gepäck. Sie haben einen Kübel für die Notdurft. Die Fahrt geht nach Westen – über Prag nach Furth im Wald. „Zu essen gab es fast nichts und die Schikanen der Bewacher waren kaum zu ertragen“, berichtet Maria Kugelmann rückblickend.

Icon vergrößern Die Schenks, Maria Kugelmanns Eltern, bei der Feldarbeit in der alten Heimat. Foto: Sammlung Kugelmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Schenks, Maria Kugelmanns Eltern, bei der Feldarbeit in der alten Heimat. Foto: Sammlung Kugelmann

In Furth im Wald kommen die Vertriebenen in die Obhut der Deutschen. Nach Entlausung und Aufnahme der Personaldaten wird Familie Schenk nach Krumbach in Schwaben gebracht. Am 8. Mai 1946, ein Jahr nach Kriegsende und der Befreiung Deutschlands von der Nazi-Herrschaft, kommen sie in Ziemetshausen an und wohnen zunächst im Nebenzimmer des damaligen Gasthauses zur Post. Zu ihrer großen Freude treffen sie auch ihre Nachbarin Frau Neugebauer in Ziemetshausen wieder. Vater Schenk, obwohl abgemagert und lungenkrank, arbeitet als Knecht und auch die Mutter hilft in einer Landwirtschaft. Regelmäßig müssen die Vertriebenen erfahren, dass ihnen nicht alle Einheimischen wohlgesinnt sind: Sätze wie „Wir haben nicht darum gebeten, dass Ihr hierherkommt!“ oder „Was kommt denn da bloß für ein Volk?“ waren noch harmlos, denn es wurde oft auch unterstellt, dass Vertriebene stehlen.

1946 kann Maria Kugelmann nach der Vertreibung wieder die Schule besuchen - in Ursberg

In den Jahren 1946 bis 1948 kann Maria endlich wieder eine Schule besuchen: die Mädchen-Realschule in Ursberg. In Zeiten großer Armut und nagenden Hungers ist es wohltuend, dass kein Schulgeld verlangt wird und jeden Mittag in der Schule kostenlos ein warmes Essen auf dem Tisch steht. Bruder Herbert bekommt eine Lehrstelle als Zimmermann in Augsburg. Damit normalisiert sich langsam der Ausnahmezustand, in dem die Familie seit 1945 gelebt hat. Ab 1948 wird gearbeitet und Geld verdient: Maria ist bei der Textilfirma Lehrmann in Thannhausen angestellt. Pro Woche sind damals 70 Stunden Arbeit keine Seltenheit, der Stundenlohn betrug anfangs nur 45 Pfennig, weiß sie zu erzählen. Rund sechs Jahre bleibt sie dort.

Im Jahr 1955 geht sie auf Vermittlung einer Cousine nach Heidelberg und führt dort fünf Jahre lang den Haushalt eines Professors und seiner Frau. Das kinderlose Paar nimmt sie wie eine eigene Tochter auf. Von 1960 bis 1963 arbeitet sie dann in einem Augsburger Kaufhaus. Begeistert erzählt sie von den Zugfahrten zwischen Ziemetshausen und Augsburg, wo immer Neuigkeiten ausgetauscht wurden. Im Frühjahr 1961 heiratet sie schließlich und bekommt noch im selben Jahr ihre Tochter. Weiterhin bleibt sie berufstätig. Von 1964 bis 1992 arbeitet sie im Rathaus des Marktes Ziemetshausen und viele Ziemetshauser kennen sie. Im Jahr 2024 stirbt ihr Mann im Alter von 94 Jahren. Sie hatte ihn, selbst schon hochbetagt, zu Hause mithilfe ambulanter Pflege versorgen können.

Icon vergrößern Heute lebt Maria Kugelmann, die aus dem Ostsudetenland vertrieben wurde, in Ziemetshausen. Dort ist sie bereits kurz nach der Vertreibung angekommen. Foto: Christian Pagel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heute lebt Maria Kugelmann, die aus dem Ostsudetenland vertrieben wurde, in Ziemetshausen. Dort ist sie bereits kurz nach der Vertreibung angekommen. Foto: Christian Pagel

„Die schrecklichen Erinnerungen an den Krieg und die Vertreibung sind nicht auszulöschen“, erzählt sie. Und auch der Neustart in Bayern hat bei Maria Kugelmann tiefe Spuren hinterlassen. Doch ihre Bilanz lautet: „Das anfängliche Gefühl des Fremdseins hat sich mit der Zeit gelegt, denn wir sind sparsame, ehrliche und fleißige Leute, die sich sehr gut integriert haben. Alle haben es zu etwas gebracht!“ Der Stolz darauf und der zufriedene Blick – ohne Groll – auf ein insgesamt richtig gut gelungenes Leben sind im Gespräch mit dem Reporter immer spürbar.