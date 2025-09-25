Zeugen gesucht: Autofahrer streift Pkw vor Deubach und flieht

Zwischen Deubach und Wettenhausen ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war dort gegen 6.15 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw unterwegs, als ihn ein entgegenkommendes Auto auf der Fahrbahnmitte am Außenspiegel berührte. Der Unfallverursacher fuhr laut den Beamten ohne anzuhalten weiter in Richtung Deubach. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Burgauer Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise unter 08222/96900. (AZ)

