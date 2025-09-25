Icon Menü
Zeugenaufruf: Fahrerflucht nach Unfall zwischen Deubach und Wettenhausen

Kammeltal

Zeugen gesucht: Autofahrer streift Pkw vor Deubach und flieht

Zwischen Deubach und Wettenhausen kam es am Mittwochmorgen zu einem leichten Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Hinweise.
    Nach dem Unfall mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen.
    Nach dem Unfall mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Deubach und Wettenhausen ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war dort gegen 6.15 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw unterwegs, als ihn ein entgegenkommendes Auto auf der Fahrbahnmitte am Außenspiegel berührte. Der Unfallverursacher fuhr laut den Beamten ohne anzuhalten weiter in Richtung Deubach. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Burgauer Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise unter 08222/96900. (AZ)

