Am Dienstagvormittag ist es auf der Krumbacher Straße in Ziemetshausen zu einem Auffahrunfall gekommen. Nachdem laut Polizeibericht eine Autofahrerin verkehrsbedingt angehalten war, erkannte ein nachfolgender Fahrzeuglenker dies zu spät erkannt. Niemand ist verletzt worden. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden. (AZ)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbacher Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis