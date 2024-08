Baustart für neue Tankstelle in Ziemetshausen

Mit dem Neubau der Avia Tankstelle in Ziemetshausen, im Landkreis Günzburg, erweitert die Firma Oest Energies aus Freudenstadt ihr Tankstellennetz um eine weitere Station. Der Startschuss für die Bauarbeiten fällt im September mit dem offiziellen Spatenstich. Die Eröffnung der neuen Tankstelle ist für das 2. Quartal im Jahr 2025 vorgesehen.

Der ländlich aber verkehrsgünstig gelegene Standort im Gewerbegebiet Ost liegt unweit der B300 zwischen Krumbach und Augsburg. Die Firma hält das für eine ideale Lage für die neue Tankstelle, die mit einem vielseitigen Dienstleistungsangebot und einem besonderen Bistro & Shop Konzept die Region bereichern möchte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben allen gängigen Kraftstoffen und AdBlue wird es auch regenerativen HVO Diesel mit einer CO₂-Einsparung von mindestens 85 Prozent geben, den auch Lkws tanken können. Die neue Tankstelle ist somit optimal für den Schwerlastverkehr ausgestattet. Auch eine leistungsstarke Schnellladesäule wird es an der Station geben. Der dafür benötigte grüne Strom wird vor Ort durch Fotovoltaik-Module auf den Dachflächen erzeugt. Direkt angegliedert wird die Station außerdem eine moderne und umweltfreundliche Portalwaschanlage bieten mit ökologischer Wasseraufbereitung und einer besonders lackschonenden Technik.

Regionale Angebote soll es im Tankstellenladen und dem Bistro geben.

Auch im Verkaufsbereich mit Shop und Bistro erwartet die Kunden das „Oesteria-Konzept“ mit Nachhaltigkeit und Regionalität im Fokus. Das klassische Tankstellen-Sortiment, wie etwa Tabakwaren und Energiedrinks, tritt in den Hintergrund, regionale Angebote von Erzeugern aus der Umgebung sollen Shop und Bistro eine individuelle Note verleihen. „Der Name ‚Oesteria‘ enthält zum einen den Firmennamen Oest, mit seiner mehr als 100-jährigen Geschichte“, erläutert Matthias Pape, Geschäftsführer der Oest Energies. „Zum anderen ist der Name eine Hommage an die vielen kleinen Osterien, die für regionale Produkte und ehrliche Qualität stehen, aber auch Treffpunkt des sozialen Lebens sind. Das trifft den Kern unseres Konzeptes sehr gut.“

Als Gründungsgesellschafter der Deutschen Avia umfasst das Tankstellennetz der Oest Energies rund 100 Avia Stationen mit verschiedenen Betreibermodellen. „Wir freuen uns, mit der neuen Tankstelle an der B 300 den Einwohnern der Region rund um Ziemetshausen sowie dem überregionalen Verkehr ein attraktives Tank- und Shop-Konzept bieten zu können, das sich durch Regionalität und Nachhaltigkeit auszeichnet“, resümiert Tino Schenk, Projekt- und Vertriebsleiter bei Oest Energies. (AZ)