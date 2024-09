Feuerwehreinsatz: Geparktes Hybrid-Auto brennt in Ziemetshausen

Am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer sein Hybridfahrzeug in Ziemetshausen auf einem Feldweg an der Ortsverbindungsstraße Lauterbach/Habertsweiler ab. Als er gegen 15.25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, brannte dieses. Die alarmierten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnten das Feuer laut Polizeibericht schnell ablöschen, am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Raum. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (AZ)