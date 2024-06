Hochwasser: In Ziemetshausen laufen die Aufräumarbeiten an

Das Hochwasser hat die Kita in Ziemetshausen verschont. Nach den Ferien beginnt der Betrieb in Schule und Kita wie gewohnt.

Sonntagmittag nach dem Hochwasser sieht es in Ziemetshausen "so weit ganz gut", berichtet Bürgermeister Ralf Wetzel. "Die Zusam kehrt in Flussbett zurück und alle Straßen sind seit 9 Uhr wieder geöffnet", erläutert er weiter. Derzeit würden mit der Feuerwehr betroffene Bürger und Bürgerinnen angefahren. "Die Aufräumarbeiten laufen", fasst er zusammen

Froh ist Bürgermeister Ralf Wetzel, dass die Kita in Ziemetshausen trocken geblieben ist. Dort startet am Montag der reguläre Betrieb, genauso wie in der Grundschule, informierte er. Die Kita liege zwar neben einem Überschwemmungsgebiet, den Garten habe es deshalb auch ein wenig erwischt, doch darum werde sich am Montag der Bauhof kümmern. Der Betrieb nach den Ferien könne anlaufen wie gewohnt.

Das Regenrückhaltebecken hat sich bewährt

An einigen Gebäuden im Gebiet der Marktgemeinde habe es Schäden gegeben, Wege die geschottert waren, seien ausgeschwemmt worden, berichtet der Bürgermeister. Wetzel geht jedoch davon aus, dass die Schäden nicht so gravierend sind wie beim Hochwasser 1999. Das Regenrückhaltebecken habe einiges gebracht. Außerdem konnte viel Wasser fernab von der Bebauung in der Fläche zurückgehalten werden, ergänzt er. Wie es derzeit aussehe, sei es aufgrund der langsamen Fließgeschwindigkeit des Wasser auch zu sehr wenig Erodierung gekommen.

Bewährt habe sich, dass besonders von Hochwasser Gefährdete persönlich von der Feuerwehr gewarnt wurden, sagt der Bürgermeister. So hatten diese etwa zwölf Stunden Zeit, Gegenstände in Sicherheit zu bringen und Sandsäcke zu positionieren. Auch Fahrzeuge sind aus diesem Grund nicht vom Wasser erfasst worden. "Keiner war völlig überrascht", so Wetzel.

Gleiches gelte für die Ortsteile, sagt der Bürgermeister. Auch hier hätten die Wehren die Bürger und Bürgerinnen unterstützt, alle hätten sich vorbildlich verhalten. Dabei habe Zusam in Fleinheim ihren offiziellen Höchststand (2005 mit 1,85 Metern) überschritten: Es wurden 2,21 Meter gemessen. Ziemetshausen ist "mit einem leichten blauen Auge" davongekommen, resümiert er.

