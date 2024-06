Hubschrauber landet morgens auf B300 bei Ziemetshausen

Stau am Sonntagvormittag auf der B300 bei Ziemetshausen. Der Grund war kein Unfall, sondern ein medizinischer Notfall. Was die Polizei sagte.

Gesperrt werden musste am Sonntagvormittag die B300 in beiden Richtungen bei Ziemetshausen. Wie die Polizeieinsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Kempten auf Nachfrage berichtet, war der Grund dafür die Landung eines Rettungshubschraubers. Eine Person in einem Fahrzeug hatte aufgrund eines medizinischen Notfalls dringend ärztlicher Hilfe bedurft. Sie wurde Polizeiangaben zufolge per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B300 musste zwischen Thannhausen und Ziemetshausen zwischen 10.10 Uhr und 10.50 Uhr für den Hubschraubereinsatz komplett gesperrt bleiben. (adö)