Die Krux der Landkreisgrenzen: Auch der Regionalplan Augsburg rückt Richtung Vesperbild

Von einer „Ballung des Glaubens“ spricht Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel, wenn er vom Wallfahrtsort Maria Vesperbild berichtet, dem weiter südlich gelegenen Kloster St. Klara sowie dem Schloss Seyfriedsberg, das künftig ein russisch-orthodoxes Kloster sowie dreifacher Bischofssitz werden soll. Was er hier unbedingt vermeiden will: eine Ballung von Windrädern. Der Marktgemeinderat geht am Montagabend noch viel weiter: Auch für mögliche künftige Projekte anderer Investoren soll hier „ein Sperrriegel“ vorgeschoben werden.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vesperbild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis