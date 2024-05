Ziemetshausen

vor 34 Min.

Markt Ziemetshausen muss nach längerer Zeit wieder Schulden aufnehmen

Plus Steigende Ausgaben und geplante Investitionen prägen den diesjährigen Haushalt der Marktgemeinde Ziemetshausen. Was heuer und in den kommenden Jahren geplant ist.

Von Oliver Wolff

Der Marktgemeinderat Ziemetshausen hat in seiner jüngsten Sitzung den diesjährigen kommunalen Haushaltsplan einstimmig beschlossen. Laut Bürgermeister Ralf Wetzel haben unter anderem die Inflation, die weggefallene Strompreisbremse oder die Erhöhung der Kreisumlage größere Auswirkungen auf die Finanzlage der etwa 3.200 Einwohner großen Marktgemeinde. Zum Jahresende 2023 hatte Ziemetshausen keine Schulden und noch Rücklagen übrig. Für das laufende Haushaltsjahr muss neues Geld aufgenommen werden.

Personalkosten und Kreisumlage steigen

Der Verwaltungshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von etwa 8,1 Millionen Euro auf und liegt somit um fast 900.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Kämmerei hat die Gewerbesteuereinnahmen "vorsichtig und dennoch zuversichtlich" angesetzt und plant mit 1,4 Millionen Euro. Im Vorjahr lieg das Rechnungsergebnis bei rund einer Million Euro. Bei der Einkommenssteuer ist der Vorjahresansatz leicht erhöht auf zwei Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisung reduziert sich wie bereits 2023 um 66.500 auf 510.000 Euro. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben auf Vorjahresniveau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen