Russisch-orthodoxes Kloster auf Seyfriedsberg: Was wird aus Maria Vesperbild?

Ungefähr 340 Meter Luftlinie sind es nur zwischen Schloss Seyfriedsberg und der Fatimagrotte in Maria Vesperbild. Dort, wo weit über 1000 Votivtafeln in einem weiten Halbrund um die Marienfigur aufgestellt sind, versammeln sich etwa an Pfingsten oder zur Lichterprozession mehrere Tausend Christen, um gemeinsam zu beten. Ein paar Höhenmeter weiter oben werden sich russisch-orthodoxe Mönche niederlassen, nämlich „auf dem heiligen Berg“, wie sie selbst den Hügel oberhalb Maria Vesperbilds nennen. Dort oben soll das idyllisch gelegene Schloss, wie berichtet, das neue Zuhause von russisch-orthodoxen Mönchen in Deutschland werden, samt Priesterseminar und neuer Kapelle.

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vesperbild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Menzinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis