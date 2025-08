Schnitzel für 8,50 D-Mark? Gasthof Adler geht mit besonderem Fundstück viral

Ein Dachbodenfund aus Ziemetshausen spaltet derzeit das Internet. Eine alte Speisekarte des Gasthof Adlers aus dem Jahr 1994 weckt bei vielen Menschen im Internet nostalgische Gefühle. Doch es sind nicht unbedingt der Toast Hawaii und das Angebot an „Steaks für die schlanke Linie“, das die Gäste vermissen – es ist der Preis, den man für diese Klassiker vor knapp 31 Jahren noch zahlen musste.

„Fundstück aus der guten alten DM-Zeit“, so titelt der Gasthof Adler den Facebook-Beitrag, der über die Region hinaus Diskussionen auslöst. Zugegeben: Ein Rumpsteak mit Kräuterbutter für umgerechnet acht Euro sind heute wohl auf den wenigsten Speisekarten zu finden. Das ist auch den Nutzerinnen und Nutzern aufgefallen, die ihrem Ärger über teure Restaurantbesuche in den Kommentaren Luft machen. Seitdem die Karte vergangene Woche online ging, haben auch Medien wie die Bild-Zeitung den Fund und die Preis-Sensation in ihrer Berichterstattung aufgegriffen.

Bild-Zeitung berichtet über Schnitzelpreise in Ziemetshausen

Die Karte und damit die (teils stark verklärte) Erinnerung an alte Preise trifft einen wunden Punkt. Einer der User sagt sogar, heute würde ihm beim Bezahlen schlecht werden. In der Wahrnehmung von vielen der Kommentatoren – inzwischen sind es fast 100 Beiträge unter dem Post – ist alles viel zu teuer geworden, es hagelt Kritik am Euro und Kostenaufstellungen aus Lehrlingszeiten in den 90ern. Eine Frau erinnert sich an Zeiten, als 2200 D-Mark noch für Restaurantbesuche und ein „gutes Leben“ ausreichten – und trotzdem etwas übrig blieb.

Der spontane Fund hat inzwischen eher eine politische Debatte entfacht als harmlose Erinnerungen geweckt. Adler-Wirt Jan Hiller musste sogar selbst eingreifen. In einer Mail an unsere Redaktion schreibt der Wirt, der den Gasthof seit mittlerweile 13 Jahren führt, dass er sogar mit dem Gedanken spiele, den Beitrag zu löschen. „Die Anzahl der Hasskommentare und politische Stimmung nimmt stetig zu und ich bin ständig am Löschen. Seit über einem Jahr wird die Gastronomie öffentlich an den Pranger gestellt. Überall wird geschimpft, wir seien ‚frech‘, weil wir angeblich zu hohe Preise verlangen.“ Statt Verständnis für die Realität hinter den Kulissen zu entwickeln, werde – auch von Medien – mit dem Knüppel auf eine Branche eingeschlagen, die ohnehin ums Überleben kämpft.

Jan Hiller überlegt den Beitrag zu löschen – wegen Hass und politischer Kommentare

Die „alten“ Preise sucht man tatsächlich auf der aktuellen Karte des Gasthauses vergeblich. Und das ist auch in Ordnung so, wie Hiller in den Kommentaren mit einer Rechnung erklärt: 1994 gab es 300 D-Mark (153 Euro), heute bekomme ein Lehrling 850 Euro netto. Macht 6,7 Prozent jährliche Steigerung – „die können sich heute fast doppelt so viele Schnitzel leisten wie ich damals. Und vergiss nicht: Auch Energie, Lebensmittel und Löhne sind massiv gestiegen.“ Dafür sei der aktuelle Schnitzelpreis eigentlich mehr als fair.

„Das waren noch Zeiten!“, schwelgt ein User unter Hillers Beitrag in Erinnerungen, und fügt hinzu: „Damals ist aber auch gejammert worden, dass alles so teuer wird.“ Der Wirt sagt: Als in den 60er Jahren das Bier von 55 auf 60 Pfennig stieg, habe der Adler-Stammtisch ernsthaft den Aufstand geprobt. „Heute lächeln wir darüber – aber das Gemecker bleibt zeitlos.“