So hat sich das Kinderhaus Märcheninsel in 30 Jahren entwickelt

Ein ganz besonderes Jubiläum gab es jetzt in Ziemetshausen: Vor Kurzem feierte das Kinderhaus Märcheninsel sein 30-jähriges Bestehen. An diesem Tag wurde nicht nur die zweitgrößte Kindertagesstätte im Landkreis Günzburg gefeiert, sondern auch einige Mitarbeiterinnen, die teilweise von Beginn an das Kinderhaus zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Die Mitarbeiterinnen Alexandra Maugg, Monika Bienert, Afra Fendt und Gertraud Böck wurden vom Bürgermeister Ralf Wetzel und den Vertreterinnen des zukünftigen Trägers, der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg F. Wieland und F. Schiefele, für ihre mühevollen Dienste der letzten Jahre geehrt. Das Kinderhaus durfte an diesem Tag auch noch einen besonderen Ehrengast begrüßen. Barbara Maier oder auch „Tante Bärbl“ genannt war jahrzehntelang die Leitung und gute Seele des Hauses.

Am Anfang noch ein „kleines Haus“ und 30 Jahre später eine Kindertagesstätte mit Vielfalt: Aktuell besteht die Einrichtung aus drei Krippengruppen, fünf Kindergartengruppen und einer Waldgruppe. und erhielt in diesem Jahr die Zertifizierung zum Naturpark Kindergarten. Des Weiteren legt die Einrichtung großen Wert auf die individuelle Förderung der Kinder und bietet Integrationsplätze für Kinder mit Förderbedarf, sowie als Sprach-Kita eine spezielle Unterstützung bei der Sprachförderung.

Es gab ein großes Fest im Garten der Einrichtung

Um das Haus entsprechend zu feiern, veranstalteten die Mitarbeiterinnen des Kinderhauses mit großer Unterstützung des Elternbeirates und vielen fleißigen Helfern ein sonniges Fest im Garten der Einrichtung. Bei vielen Mitmach-Stationen wie Kinderschminken, Schatzsuche, Tombola und einer Hüpfburg, konnten die Familien einen schönen Tag im Kinderhaus verbringen. Die Tombola war durch die zahlreichen Spenden der ortsansässigen Firmen ein voller Erfolg. Der Erlös kommt den Kindern der Märcheninsel zugute, heißt es in der Pressemitteilung der Kita.

Das Thema zum Fest war „Ich bin ich“ und begleitete die Kinder vorher viele Wochen im Alltag und wird im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen im Kinderhaus auch weiterhin präsent sein. Ab September wird die Marktgemeinde Ziemetshausen das Kinderhaus Märcheninsel an die Katholische Jugendfürsorge als neue Trägerschaft weitergeben. Jedoch bleibt durch den kooperativen und partnerschaftlichen Übergang der Charakter der Märcheninsel, der durch das Fest noch einmal deutlich hervorgegangen ist, erhalten und wird in den nächsten Jahren weitergetragen. Die Katholische Jugendfürsorge freut sich, die pädagogisch sehr gut aufgestellte Kindertagesstätte mit einem hochengagierten Team übernehmen zu dürfen, heißt es abschließend in der Mitteilung.