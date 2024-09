Straßenrennen: Betrunkener Fahranfänger verletzt 16-jährige Beifahrerin

Am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr ist bei der Polizei in Krumbach eine Mitteilung über einen auffällig fahrenden Pkw im Bereich Uttenhofen eingegangen. Wenig später wurde mitgeteilt, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug, ebenfalls im Bereich Uttenhofen, unter anderem einen Gartenzaun angefahren haben soll und flüchtig sei.

Verfolgungsjagd endet in Ziemetshausen: 18-Jähriger crasht mit Pkw, 16-Jährige verletzt

Im Rahmen der Fahndung konnte durch eine Streife der Krumbacher Polizei gegen 5.35 Uhr im Ortsbereich Ziemetshausen ein Pkw ohne Kennzeichen mit diversen Unfallschäden festgestellt werden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich laut Polizeibericht um einen 18-jährigen Fahranfänger. Er flüchtete vor der Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In Muttershofen verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte unter anderem mit einer Betonmauer. Die 16-jährige Beifahrerin des Pkw-Lenkers erlitt leichte Verletzungen, ebenso wurde der Fahrer selbst leicht verletzt.

Dramatische Verfolgungsjagd endet in Ziemetshausen

Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Pkw des Fahrzeugführers, sowie sein Führerschein sichergestellt. Da der junge Mann erheblich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen illegalen Autorennens, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Am verunfallten Pkw entstand augenscheinlich Totalschaden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro. Am Unfallort waren mehrere Feuerwehren der umliegenden Ortschaften eingesetzt.

Polizei bittet um Mithilfe: Wo gibt es Schäden?

Aufgrund des gezeigten Fahrverhaltens des 18-Jährigen ist nicht ausgeschlossen, dass dieser im Verlauf seiner Fahrt in Ziemetshausen oder den umliegenden Ortschaften weitere Unfälle verursacht haben könnte. Sollten Anwohner entsprechende Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen oder Gebäuden feststellen, werden diese gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Krumbach unter der Nummer 08282/9050 zu melden. (AZ)