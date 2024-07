Unbekannte klauen 600 Liter Diesel

In der Zeit von Freitag 18 Uhr, bis Montagmorgen, 6 Uhr gaben Unbekannte aus einer Betankungsstation in der Vesperbilder Straße in Ziemetshausen rund 600 Liter Diesel entwendet. Die Station steht dort auf einer Baustelle. Der oder die Täter mussten das Schloss der Station aufbrechen. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Dieseldiebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

Vesperbild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dieseldiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis