Windpark beim Wallfahrtsort: „Wir sehen das nicht ein“

Die Mariengrotte in Maria Vesperbild ist ein Ort, an den die Menschen mit ihren Sorgen und Bitten kommen. Und an dem sie sich bedanken dafür, dass die Gottesmutter ihnen beigestanden hat. „Maria hat geholfen“ steht in unterschiedlichsten Varianten auf Tafeln, Schildern, Zetteln, Plaketten, die auf den Stellwänden die Grotte einrahmen. Hilfe von oben, die erhoffen sich auch die Menschen, die am Samstagabend hierhergekommen sind. Organisiert von Anwohnerinnen und Anwohnern aus Vorder- und Hinterschellenbach, den beiden dem Wallfahrtsort nächstgelegenen Ortsteilen der Gemeinde Ziemetshausen, wollen sie hier gegen das Windpark-Projekt eines Investors protestieren. Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger, der die Andacht in der Grotte leitet, ist dabei ein wichtiger Fürsprecher.

