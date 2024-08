Ziemetshausen plant neues Wohngebiet und diskutiert Verkehrssicherheit bei Kita

Zahlreiche Themen standen auf der Tagesordnung der Marktgemeinderatssitzung in Ziemetshausen. Der erste Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit der Verkehrssicherheit rund um die neu entstandene Kindertagesstätte in Ziemetshausen. Im Zuge der Errichtung der Kindertagesstätte ist in der Vesperbilder Straße eine neue Abzweigung in die Sankt-Radegunde-Straße, Zufahrt zur Kindertagesstätte, entstanden. In den Einmündungsbereich dieser Straße wird auf eine Länge von 300 Metern zu den Betriebszeiten der Kindertagesstätte, eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angeordnet.

Tanja Hille Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohngebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis