Was passiert mit den alten Birken am Beatussteig in Thannhausen?

Sie wächst hoch und vor allem schnell: Die Birke kann bereits nach wenigen Jahren eine Wuchshöhe von bis zu sieben Metern erreichen. Einmal ausgewachsen, nähert sich der Baum häufig einer Höhe von knapp 30 Metern an. In Thannhausen stehen solche alten und hohen Birken. Sie säumen die rechte Seite des Beatussteigs und damit eine der steilsten Straßen im Stadtgebiet. Stadtrat und Bauausschuss berieten bereits mehrfach über die Bäume an dieser Stelle. Nun sind die Bäume in der Sitzung am kommenden Dienstag erneut Thema, mit der Frage: erhalten oder fällen?

Pauline Held

Thannhausen

Alois Held